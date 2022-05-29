У сети ОМА могут смениться собственники

Литовско-финская компания Kesko Senukai, которая, как сообщается, контролировала порядка 50% бизнеса, объявила о продаже своей доли.

Компания Kesko Senukai, которая предположительно владеет 50% белорусской торговой сети ОМА, приостановила деятельность в Беларуси и намерена продать свою долю в бизнесе в ближайшие месяцы. Об этом сообщает издание LRT.

ОМА является крупнейшей в Беларуси оптово-розничной торговой сетью на рынке стройматериалов, инструментов и сопутствующих товаров. Компания работает в стране с 1992 года. Как сообщается на ее официальном сайте, в настоящее время у компании - 36 розничных торговых объектов и 6 оптовых филиалов, расположенных во всех областных центрах страны. Площадь самого большого гипермаркета составляет более 10 тыс. кв. м, есть собственный интернет-магазин.

Кто сможет претендовать на покупку такого значительного пакета акций - сказать сложно. В последнее время такие сделки у нас - большая редкость. Ранее СМИ сообщали, что за первое полугодие 2020 года чистые продажи ОМА оценивались примерно в 75 млн евро.

Ссылки по теме:

Ритейлеры обсудили ситуацию на рынке

Ритейл уходит в онлайн