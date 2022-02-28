Аналитики оценили уровень корпоративного управления в Беларуси

Складывается впечатление, что часто предприятия создают советы директоров и проводят собрания акционеров только для того, чтобы выполнить требования законодательства.

Аналитики рейтингового агентства BIK Ratings совместно со специалистами юридической фирмы Sorainen и консалтингового агентства ASER проанализировали мировой опыт построения систем корпоративного управления, а также сравнили его с действующими системами на крупных предприятиях Беларуси. Основной вывод: мы еще очень сильно отстаем в эффективности управления бизнесом от лучших зарубежных практик.

Как отмечают авторы исследования, белорусские компании в своих подходах к созданию систем корпоративного управления руководствуются не столько передовым зарубежным опытом, сколько требованиями законодательства и рекомендациями Госкомимущества и Минэкономики. А банки - требованиями Национального банка. В Беларуси, например, совет директоров обязателен в акционерных обществах с числом акционеров более 50, значит, в этом случае его и создают. Минэкономики рекомендует довести процент независимых членов советов директоров до трети от общего количества - этих цифр большинство предприятий и придерживается. «Лишних движений», как правило, никто не делает, за исключением небольшого количества передовых компаний.

Наши советы директоров пока сильно отличаются от аналогичных структур зарубежных компаний. Например, по такому важному признаку, как количество независимых директоров в их составе. Независимых, значит - не являющихся работниками компании в последние 3 года, или аффилированными лицами и представителями государства. У нас таких в общей массе лишь около 1/4 (в изученных в ходе исследования компаниях - 25,2%). Но при этом на 46,7% предприятиях независимые директора отсутствуют полностью!

Для сравнения: в Швейцарии независимые директора в органах корпоративного управления занимают 88%, в Нидерландах - 87%, Германии - 73%. И этот показатель в мире постоянно увеличивается. Даже в России данная цифра составляет 42%, в Японии - 39%, Турции - 35%. Почему это важно? Как показывает практика, лицо, не связанное с компанией и ее учредителями, лучше защищает интересы миноритариев и более ответственно относится к оценке рисков, на которые собственник порой склонен закрывать глаза.

Кстати, о рисках. Исследование показало, что более чем на 90% предприятий, где есть совет директоров, внутри него отсутствуют какие-либо профильные комитеты. В первую очередь, это касается комитетов по рискам, что является общепринятой мировой практикой. Такие комитеты созданы только в коммерческих банках - и то лишь потому, что это требование регулятора. В компаниях нефинансового сектора данные комитеты отсутствуют напрочь! Более того, авторы исследования отмечают, что в 50% случаев органом, ответственным за риски, в белорусских компаниях является их менеджмент. Это говорит о недостаточной независимости риск-менеджмента от исполнительных органов.

Дальше - об оплате труда управленцев. Во всем мире наблюдается рост вознаграждений, выплачиваемых членам советов директоров. В среднем их размеры с 2012 по 2019 гг. увеличились на 38%. В 2019 г. среднее вознаграждение такого специалиста составило 43,5 тыс. долл. Это позволяет компаниям привлекать грамотных руководителей. В Беларуси для этой цели используются «Методические рекомендации», одобренные решением совместной коллегии Госкомимущества и Минэкономики от 10 мая 2019 года.

В соответствии с этим документом вознаграждение независимого директора должно состоять из двух частей: постоянного (базового) и переменного (бонусного). Постоянную часть вознаграждения за работу в совете директоров (наблюдательном совете) предлагается выплачивать в размере 80% от оклада руководителя предприятия. А переменную - за достижение предприятием определенных задач (например, за выполнение доведенных прогнозных показателей). Размер этой части вознаграждения не может превышать размер постоянной части за отчетный период. Наиболее часто встречающийся на практике вариант вознаграждения членов совета директоров в Беларуси - ежемесячные фиксированные выплаты. А, например, в 10,3% случаев никакие вознаграждения для них вообще не предусмотрены.

Ну, и об отношении к правам миноритарных акционеров. В Беларуси с этим тоже не все хорошо. Как оказалось в ходе исследования, 20% компаний вообще не имеют миноритарных акционеров. Реально миноритарии участвуют в голосовании только в 62,5% опрошенных компаний, в 25% - они не имеют такого права, а в 12,5% - даже не могут посетить собрание акционеров (это возможно только с долей в собственности от 10%). Что важно: почти в трети опрошенных компаний (в 27%) даже нет документально оформленной дивидендной политики, так что права миноритариев там точно оставляют желать лучшего.

- В силу незначительного исторического опыта, система корпоративного управления в белорусских компаниях находится на стадии становления, - говорит Максим Додолев, Управляющий партнер ASER Capital. - Вместе с этим, данное направление становится все более важным аспектом функционирования компаний. Крупнейшие предприятия страны внедряют общепринятые стандарты корпоративного управления от публичного раскрытия информации до выстраивания комитетов внутри совета директоров. Несомненно, рост заинтересованности государства и самих компаний в развитии системы корпоративного управления окажет позитивное влияние на экономику страны и привлечение капитала, в т.ч. иностранного.

Возможно, в будущем так и будет, но пока многие действия в советах директоров выглядят так, словно осуществляются «для галочки». Например, это касается принятия внутренних документов, определяющих функционирование системы корпоративного управления. Менее половины опрошенных компаний приняли кодекс корпоративного управления, примерно столько же - кодекс корпоративной этики. И лишь в 36,7% случаев компанией приняты оба этих документа. В 33,3% случаев не принят ни один из данных документов.

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