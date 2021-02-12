В каких странах наибольший процент женщин-руководителей?

Согласно исследованию Международной организации труда при ООН, количество женщин на руководящих должностях в Беларуси составляет 49,01%.

В рейтинге представлено 83 страны. Лидер списка — Иордания с 62%. В Ботсване, Гондурасе, на Филиппинах, в Сент-Люсии и на островах Кука также среди менеджеров превалируют женщины. Беларусь в списке женщин-руководителей на 7 месте с 49,01%. Россия занимает 14-ю строчку с 44,7%. Самые низкие доли — в Индии (14,6%), Японии (14,8%) и Южной Корее (15,6%), сообщает «Коммерсантъ».



В среднем по Европе, Латинской и Северной Америке доля женщин-менеджеров составляет 35–40%. В Африке и Азии — около 20%, на Ближнем Востоке — 10%. С начала наблюдений в 1991 году во всех регионах мира наблюдается рост этого показателя, но самый сильный зафиксирован в Латинской Америке и странах Карибского бассейна — с 27,5% в 1991 году до 38,6% в 2019-м.

Аналитики Международной организации труда отмечают, что шире всего женщины-менеджеры представлены во вспомогательных сферах бизнеса — отделах кадров, административном сопровождении, бухгалтерии, маркетинге, пиаре и коммуникациях. В то время как доля компаний, в которых больше 40% совета директоров составляют женщины , в мире не превышает 20%.