Цены на товары и услуги в январе повысились на 1,1%

Белстат сообщает о росте индекса потребительских цен на товары и услуги в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года.

Непродовольственные товары в январе подорожали на 1,3%, продовольственные — на 1,5%, а платные услуги — на 0,3%. В годовом выражении рост составил 8,7%, 6,6% и 8% соответственно.

В 2020 году внешнеторговый оборот белорусских товаров составил 61 659,3 млн долларов, в том числе экспорт – 29 040,5 млн долларов, импорт – 32 618,8 млн долларов. К уровню 2019 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 85,1%, экспорт – 88,1%, импорт – 82,6%.

По итогам 2020 года по сравнению с 2019 годом экспорт товаров в натуральном выражении сократился на 0,4%, импорт – на 9,5%. Средние цены экспорта снизились на 11,5%, импорта – на 8,7%.