Приватизация может быть успешной, если обеспечить прозрачность и конкуренцию

Независимые экономисты считают необходимым проведение структурных экономических реформ, в том числе приватизации. Наличие большой доли государственной собственности не позволяет экономике работать эффективно.

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Как отметила академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова в беседе с заместителем главы Совета Нацбанка Украины в 2016-2019 годах, министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в 2019-2020 годах Тимофеем Миловановым, вокруг приватизации до сих пор существует немало мифов и страхов.

«Приватизация – это как инструмент, например, скальпель. С помощью его можно человека вылечить либо им можно человека убить, – отметил Тимофей Милованов в рамках цикла вебинаров «Беларуские экономические перспективы. Беседы с опытными реформаторами». – Поэтому идея, которая стоит за приватизацией, должна звучать так: мы хотим развивать экономику через увеличение роли частного сектора, потому что частный сектор более эффективен, чем государственный».

Эксперт отметил важность участия в реформах компетентных людей, которые смогут разработать механизм конкуренции и обеспечить прозрачность процесса.

«Важно не потерять хорошие предприятия. Нужно со всей ответственностью подойти к вопросу о том, что с ними делать после приватизации, к вопросу о наложении инвестобязательств, о наложении обязательств о модернизации и т.д.», – считает Милованов.

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на опасности, которые могут поджидать в процессе, в любом случае приватизация лучше, чем не делать ничего, так как в будущем госсектор все равно себя изживет.

Источник: Ежедневник