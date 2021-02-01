Беларусь среди стран, не оказавших поддержку доходов в пандемию

Из-за пандемии во всем мире доход от работы упал на 3,5 триллиона долларов за первые девять месяцев 2020 года. В связи с этим большинство стран Европы оказало финансовую помощь своим гражданам.

Разные правительства оказали разные виды поддержки своим гражданам. Однако некоторые этого не сделали, среди таких государств: Венесуэла, Сирия, Беларусь, Бангладеш, Камбоджа.

Большинство правительств, не оказывающих поддержки, находятся в странах с низким или средним уровнем дохода. Согласно недавнему отчету Международной организации труда (МОТ), в странах с доходом ниже среднего также наблюдаются самые высокие потери доходов, достигнув 15,1% от уровня 2019 года.

Есть правительства, которые оказывают некоторую помощь в широком масштабе, выплачивая гражданам менее 50% их потерянной заработной платы. Среди таких стран Южная Африка, Китай, Россия, Таиланд, Австралия.

Наконец, многие мировые правительства предложили более высокие суммы поддержки, обеспечивая гражданам более 50% потерянного дохода. Среди таких стран Канада, Соединенные Штаты, Великобритания, Испания, Саудовская Аравия.

По данным МОТ, в региональном масштабе больше всего пострадали США. В 2020 году в регионе произошло падение трудовых доходов на 12,1% по сравнению с 2019 годом, что свидетельствует о необходимости широкой поддержки населения и бизнеса.

Thinktanks