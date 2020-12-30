Мировая торговля сократилась на 14,5%

По предварительным оценкам Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), в 2020 году мировая торговля в целом сократилась на 14,5%.

Доля региона в мировом товарном экспорте и импорте, как предполагается, в 2020 году выросла до рекордно высокого уровня - до 41,8% и 38,2%, соответственно, по сравнению с 39,9% и 36,9% годом ранее.

Однако торговый оборот в регионе существенно разнится от страны к стране. Так, самое резкое падение торговли - экспорта и импорта - произошло в Южной и Юго-Западной Азии. А в странах Северной и Центральной Азии были наихудшие показатели по экспорту - он сократился на 24,4%, в основном из - за резкого падения цены на нефть.

В ЭСКАТО отмечают, что наряду с торговлей в регионе сократились и объемы прямых иностранных инвестиций. В первые три квартала 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года они упали на 40%. Эксперты полагают, перспективы восстановления инвестиций в будущем во многом будет зависеть от продолжительности кризиса в сфере здравоохранения, эффективности политики по их стимулированию и социально-экономических последствий пандемия.

Источник: Интерфакс-Запад