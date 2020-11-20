Настроение у бизнеса - пессимистичное

Опрос финансовых директоров выявил пессимизм в отношении дальнейшего развития бизнеса в Беларуси.

Компания «Делойт» провела «Опрос финансовых директоров ведущих компаний в Беларуси». Было опрошено 37 финдиректоров компаний, работающих в Беларуси и представляющих ключевые сектора экономики страны. Цель исследования заключалась в изучении тенденций развития бизнеса и определении перспектив развития в ближайший год.

Как говорится в исследовании, 78% финансовых директоров оценивают уровень неопределенности в Беларуси как высокий или очень высокий. Однако анализ собранных результатов позволяет говорить о том, что компании адаптируются к ведению бизнеса в новых условиях. Например, 41% компаний все же ожидает роста выручки в ближайший год, а среди стратегических приоритетов развития, помимо сокращения операционных затрат, респонденты также отметили рост на текущих рынках (60%) и цифровизацию (51%).

Однако 52% представителей бизнеса в Беларуси ожидают негативных изменений в финансовом положении компаний, что в основном обусловлено текущей эпидемиологической и политической обстановкой, а также глобальным экономическим спадом.

Больше всего компании опасаются снижения экономической активности (57%) и колебания курса валют (49%). Для смягчения последствий экономической ситуации руководители компаний планируют сокращать затраты (60%) и оптимизировать бизнес-процессы (57%), используя при этом преимущественно внутренние источники финансирования (75%). Снижение выручки чаще ожидают в секторе банков и финансовых институтов, а также в компаниях в области информации и связи, недвижимости и строительства. Ожидаемый респондентами уровень инфляции в последующие 12 месяцев – 15,8%.

Источник: Deloitte