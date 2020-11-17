Рекордный экспорт через БУТБ в октябре

В октябре на Белорусской универсальной товарной бирже зафиксирована рекордная для этого года сумма экспортных сделок – $46,5 млн, что на 22% по сравнению с октябрем прошлого года.

"Более половины экспортных продаж пришлось на продукцию деревообработки – преимущественно пиломатериалы и щепу. В частности, пилопродукции реализовано на $19,8 млн, а щепы – на $8,8 млн", - проинформировали агентство "Интерфакс-Запад" в пресс-службе БУТБ.

"Помимо лесопродукции, значительным спросом на экспортных биржевых торгах пользовалась продукция переработки сельскохозяйственных культур (масло рапсовое, жмых рапсовый, жом свекловичный, меласса) и сухое молоко. В первом случае сумма сделок составила $6 млн, увеличившись в 3 раза по сравнению с октябрем 2019 года, а во втором – $1,3 млн, что в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в октябре на бирже отмечают заметную активизицию иностранных покупателей цемента. "Сумма сделок с этим товаром выросла в 4,3 раза, до $2,6 млн. Основным рынком сбыта была Российская Федерация", - сказали в пресс-службе.

Источник: Интерфакс-Запад