Снижение оборотов торговли между Россией и Беларусью почти на 20%

Оборот торговли между Россией и Беларусью в январе-сентябре 2020 года снизился на 19,2% в годовом выражении и составил 20,047 миллиарда долларов.

При этом доля Беларуси в общем внешнеторговом обороте России за отчетный период снизилась с 5,1% до 5% в сравнении с прошлым годом.

"Российский экспорт в Беларусь составил 11,051 миллиарда долларов (снижение на 27,5%), импорт в Россию из Беларуси - 8,996 миллиарда (снижение на 6%)", - сообщили в ФТС России.

Снизился также и ВВП

Экономика Беларуси в январе-сентябре текущего года снизилась на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Белстат.

В свою очередь Дирекция по аналитической работе Евразийского банка развития в макроэкономическом обзоре сделала прогноз, согласно которому в 2020 году ВВП Беларуси снизится на 2,3%. При этом восстановление белорусской экономики может занять последующие два года.

Несмотря на неутешительные прогнозы, белорусское правительство считает, что в текущем году удастся избежать сокращения ВВП и сохранить его объем на уровне 2019 года.

Источник: Sputnik