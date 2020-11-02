На 69 году жизни умер Владимир КАРЯГИН

2 ноября в Минске скоропостижно скончался бессменный лидер белорусского предпринимательства.

Вряд ли в Беларуси найдется человек, занимающийся бизнесом (и не только!), который не знал бы Владимира Карягина. Большинство видели его лицо на экранах телевизоров и на страницах печатных изданий, читали его публикации на интернет-сайтах и посты в социальных сетях, где он был очень активен. И очень многим повезло работать и общаться с Владимиром Николаевичем лично, потому что он всегда был открыт для диалога и никогда не прятался за спинами референтов и заместителей, невзирая на статус, занятость и даже на пошатнувшееся в последние годы здоровье.

Судьба свела меня с ним в беспокойные 90-е, когда только зарождался белорусский бизнес. Именно Карягин стоял у истоков этого процесса. Первые кооперативы и биржи, первые частные учебные заведения и деловые СМИ, первые предпринимательские союзы – к появлению всего этого в нашей стране он приложил руку. Нет, не так! Пожалуй, многое из того разнообразия, что есть сейчас в белорусской экономике, без него просто не появилось бы, или появилось с большим запозданием. Возможно, мы когда-нибудь прочтем, что он сам думал об этом. Не так давно в разговоре он сказал мне, что пишет мемуары, в том числе и обо всем этом. Надеюсь, друзья и родные смогут закончить эту книгу, которая наверняка будет очень интересной.

Делать бизнес в нашей стране очень непросто. И многие нормативные акты деловым союзам приходится отстаивать буквально с боем – это все знают. Поэтому Владимир Николаевич был еще и политиком в хорошем смысле этого слова. Он всегда готов был встретиться с любым, даже самым одиозным чиновником, чтобы постараться его убедить, или выступить на заседании любой комиссии или комитета, даже понимая, что в этой аудитории его идеи совсем непопулярны. Он знал, что, возможно, ему где-то придется отступить, и что потом соратники могут обвинить его в этом, но понимал, что капля камень точит, и что путь к цели не всегда является быстрым и прямым.

Владимир Николаевич был большим другом журнала «Директор» и тесно сотрудничал с нашей редакцией. В последние годы он входил в состав Общественного редсовета журнала, и всегда откликался на просьбы что-то разъяснить или прокомментировать. Впрочем, любой журналист подтвердит, что Карягин всегда был доступен для прессы. Именно потому, что понимал большую важность слова, в какой бы технической форме оно ни прозвучало. Свое последнее большое интервью он дал нам примерно месяц назад. Основной темой был нынешний экономический и политический кризис, и что нужно сделать, чтобы наша экономика вышла из него с наименьшими потерями.

Сегодня белорусский бизнес понес огромную утрату! Редакция журнала «Директор» выражает соболезнования родным и близким Владимира Карягина и скорбит вместе с ними.

Константин КОРЖЕВИЧ

Последнее интервью В. Карягина журналу «Директор», №9/2020:

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