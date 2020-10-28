Более 60 экономистов подписали открытое письмо о готовности помочь белорусской экономике

Экономисты с мировым именем заявили о готовности предоставить экспертную помощь в разработке программы экономических реформ в Беларуси.

«Мы готовы использовать свои знания и опыт для консультирования новой демократически избранной власти в Беларуси», - заявляют экономисты.

По мнению экспертов, республика «имеет все возможности для перехода на новый этап экономического развития и значительного улучшения качества жизни людей. Мы видим будущее Беларуси среди развитых экономик, в которой каждый человек имеет равные шансы на реализацию своих возможностей».

По словам экспертов, экономические власти «не должны злоупотреблять своими инструментами для создания краткосрочных иллюзий экономического благополучия, за которые придется расплачиваться впоследствии потерями благосостояния и финансовыми катаклизмами».

По их мнению, «правительство должно стремиться обеспечить фискальную сбалансированность и устойчивость государственного долга. Национальный банк должен быть независим от правительства и ответственен за ценовую и финансовую стабильность».

Всего в программе 11 принципов, по которым предполагается работать над белорусской экономикой:

адаптация и развитие социальной инфраструктуры независимость судебной системы изменение роли государства в экономике создание равных и благоприятных условий хозяйствования для всех предприятий повышение эффективности управления госпредприятиями повышение эффективности и обеспечение надежности системы социальной защиты повышение эффективности и прозрачности рынка труда, защита прав работников развитие финансового рынка развитие цифровой инфраструктуры для повышения прозрачности системы госуправления и экономических отношений повышение конкурентоспособности и инновационности экономики приоритет макроэкономической и финансовой стабильности при проведении монетарной и фискальной политики.

В числе подписавших заявление - Вадим Иосуб, Сергей Чалый, Дмитрий Крук, Юлия Кухто и другие.

В Беларуси складывается не лучшая экономическая ситуация. За прошедший период 2020 года закрылись почти 19 тысяч ИП, а эксперты считают, что «страна уверенным курсом движется к полномасштабному кризису».

ВВП страны неумолимо падает, за 9 месяцев этого года оно оказалось на 1,3% меньше, чем за такой же период прошлого года. А Международный валютный фонд недавно опубликовал доклад October 2020 World Economic Outlook, по данным которого ВВП Беларуси в 2020 году снизится на 3%.

Источник: Деловая газета