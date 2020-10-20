Налоговую нагрузку повышать не планируют

Министр по налогам и сборам Беларуси Сергей Наливайко рассказал, что в следующем году налоговая нагрузка увеличиваться не будет.

"Мы последовательны. Несмотря на непростые экономические условия, несмотря на сложности с точки зрения эпидемиологии, мы придерживаемся позиции, что налоговую нагрузку не стоит повышать", - заявил Наливайко.

Он уточнил, что в таком же ключе налоговые органы планируют действовать и в 2021 году.

Наливайко сообщил, что проект изменений в Налоговый кодекс на 2021 год практически готов и "никаких радикальных изменений там не предвидится".

"Из важных для плательщиков изменений - это введение с 2021 года экстерриториального принципа обслуживания для индивидуальных предпринимателей. В текущем году мы опробовали этот механизм на физических лицах", - пояснил он. Теперь белорусские ИП смогут получать налоговые услуги в любой инспекции страны, независимо от их прописки или места жительства, добавил министр.

Наливайко также отметил, что министерство хотело бы перейти на стопроцентную подачу налоговых деклараций в электронном виде. Сейчас уже 88% плательщиков подают свои декларации через интернет, обратил внимание глава ведомства.

Источник: Интерфакс