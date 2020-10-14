Обнародованы данные по инфляции в Беларуси

Инфляция в Беларуси за январь-сентябрь текущего года составила 4,7%, сообщил Национальный статистический комитет страны.

"Индекс потребительских цен на товары и услуги в сентябре 2020 года по сравнению с августом 2020 года составил 100,9%, с декабрем 2019 года – 104,7%", – говорится в сообщении на сайте Белстата.

В том числе, как следует из сообщения, цены на продовольственные товары в сентябре выросли на 0,5% по сравнению с августом и на 3% по сравнению с декабрем, на непродовольственные – выросли на 2% и на 6,3%, на услуги – выросли на 0,4% и на 5,8% соответственно.

По данным Белстата, базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в сентябре 2020 года по сравнению с августом 2020 года составил 101,4%, с декабрем 2019 года – 105%.

Источник: Sputnik