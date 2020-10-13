Совет ЕФСР одобрил кредит объемом $500 млн

Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил предоставление Беларуси кредита объемом $500 млн на срок до 10 лет.

По кредиту предусмотрен льготный период - до 5 лет. Средства предоставляются под плавающую процентную ставку, определяющуюся как средняя доходность долларовых еврооблигаций РФ на срок 7 лет.

Дополнительные средства нужны Беларуси для финансирования прогнозируемого дефицита консолидированного бюджета. Это, в частности, позволит предотвратить снижение валовых международных резервов ниже целевого уровня Национального банка Беларуси.

"Ограничения, связанные с пандемией, отрицательно сказываются на экономической активности Республики Беларусь, создают серьезные риски: кредит позволит правительству страны обеспечить качественную медицинскую помощь, сбалансировать бюджетную политику и обеспечить устойчивость банковского сектора", - приводятся слова министра финансов РФ Антона Силуанова в сообщении.

Кроме средств ЕФСР, Беларусь получит кредит на $1 млрд от России. Он будет предоставлен двумя траншами: первые $500 млн - в 2020 году, вторые $500 млн - в 2021 году.

Источник: Интерфакс