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Совет ЕФСР одобрил кредит объемом $500 млн

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Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил предоставление Беларуси кредита объемом $500 млн на срок до 10 лет.  

 

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По кредиту предусмотрен льготный период - до 5 лет. Средства предоставляются под плавающую процентную ставку, определяющуюся как средняя доходность долларовых еврооблигаций РФ на срок 7 лет.

 

Дополнительные средства нужны Беларуси для финансирования прогнозируемого дефицита консолидированного бюджета. Это, в частности, позволит предотвратить снижение валовых международных резервов ниже целевого уровня Национального банка Беларуси.

 

"Ограничения, связанные с пандемией, отрицательно сказываются на экономической активности Республики Беларусь, создают серьезные риски: кредит позволит правительству страны обеспечить качественную медицинскую помощь, сбалансировать бюджетную политику и обеспечить устойчивость банковского сектора", - приводятся слова министра финансов РФ Антона Силуанова в сообщении.

 

Кроме средств ЕФСР, Беларусь получит кредит на $1 млрд от России. Он будет предоставлен двумя траншами: первые $500 млн - в 2020 году, вторые $500 млн - в 2021 году.

 

Источник: Интерфакс

 

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