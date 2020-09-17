Мир стремительно меняется, а мы сидим в "вертикали"

Эксперт об отживших методах и инструментах управления экономикой.

Отсутствие доверия между бизнесом и властью делают действующую экономическую модель неприспосабливаемой к меняющимся реалиям жизни. Рассуждает заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития Белорусского государственного технологического университета, доктор экономических наук Ирина Новикова.

"Экономика становится цифровой, она становится сетевой, информационной и может функционировать только как экономика знаний. Мы сосредоточились на IT-секторе, но дай бог, чтобы он от нас не уехал, ведь они дают нам до 5% экспорта. Мы говорим об инновационной экономике, но наши предприятия не восприимчивы к инновациям и так далее. Сегодня самое время задуматься о новой экономической этике, которая впитала бы в себя актуальный дух созидания и белорусское трудолюбие, запрос на иные подходы в отношениях власти и общества", — считает эксперт.

По мнению Новиковой, сегодня важно услышать голос молодежи, той самой молодой "буржуазии", которая в скором будущем начнет играть решающую роль в нашем экономическом развитии, оживить местное самоуправление на основе большей финансовой самостоятельности регионов.

Источник: SPUTNIK