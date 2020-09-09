fbpx

Восстановление мировой экономики после кризиса COVID

Информация о материале

Появились признаки восстановления мировой экономики от кризиса, вызванного пандемией COVID-19, заявила руководитель МВФ Кристалина Георгиева.

 

коронавирус и бизнес

 

Глава фонда заявила, что темпы падения экономик ряда развитых стран не такие большие, как ранее прогнозировалось.

 

"Поступающие данные рисуют менее мрачную картину: мы видим некоторые знаки восстановления в мировой экономике", – сказала она во время выступления на министерской встрече, темой которой стало финансирования развития в эпоху пандемии и после нее.

 

Георгиева отметила, что ряд развитых экономик "чувствуют себя" не так плохо: показатели их падения – от –6% до –10%, что меньше, чем прогнозировалось.

 

"Китай пошел на поправку и восстанавливается немного быстрее, чем прогнозировалось", – добавила глава МВФ.

 

По последним данным, в мире выявлено более 26,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, свыше 876 тысяч человек скончались.

 

Источник: Sputnik

 

Рекламный баннер 728-90 в рубрике "новости экономики"
 