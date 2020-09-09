Восстановление мировой экономики после кризиса COVID

Появились признаки восстановления мировой экономики от кризиса, вызванного пандемией COVID-19, заявила руководитель МВФ Кристалина Георгиева.

Глава фонда заявила, что темпы падения экономик ряда развитых стран не такие большие, как ранее прогнозировалось.

"Поступающие данные рисуют менее мрачную картину: мы видим некоторые знаки восстановления в мировой экономике", – сказала она во время выступления на министерской встрече, темой которой стало финансирования развития в эпоху пандемии и после нее.

Георгиева отметила, что ряд развитых экономик "чувствуют себя" не так плохо: показатели их падения – от –6% до –10%, что меньше, чем прогнозировалось.

"Китай пошел на поправку и восстанавливается немного быстрее, чем прогнозировалось", – добавила глава МВФ.

По последним данным, в мире выявлено более 26,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, свыше 876 тысяч человек скончались.

Источник: Sputnik