Проблемы в экономике продолжают накапливаться

Ярослав Романчук о структурных проблемах в белорусской экономике и их последствиях.

Спрос населения на валюту, который мы наблюдаем последние дни, спровоцирован девальвационными ожиданиями, а не включением «печатного станка».

«Если не уволят Каллаура, Нацбанк не будет позволять себе денежной вакханалии», - уверен экономист Ярослав Романчук.

Действия остальных ведомств, включая Минфин, идут вразрез со стараниями Нацбанка. «Они потворствуют аппетитам лоббистов и красных директоров. Стоя на одной ноге, не обеспечишь доверие к национальной валюте».

А проблемы продолжают накапливаться

Структурные проблемы белорусской экономики продолжают накапливаться. Это и бремя госдолга и долгов за энергоресурсы, резко увеличившиеся из-за девальвации. И схлопнувшиеся экспортные рынки. И госпредприятия, 40% оборотки которых идет на обслуживание кредитов. И опасное накопление неработающих активов в госбанках. «Я не вижу ни одного драйвера, который мог бы к концу года вывести ВВП Беларуси хотя бы в ноль, не то что в плюс».

Как следствие – у бюджета больше не будет возможности наращивать «пустые» зарплаты. Кризис, который люди начнут на себе ощущать уже к концу года, станет драйвером новой протестной активности, допускает Ярослав Романчук.

Как сыграет на белорусском кризисе Россия?

Беларусь неспособна расплачиваться по внешнему долгу без его рефинансирования. Предоставить новые займы вряд ли найдутся желающие, кроме России. Воспользуется ли соседняя страна безвыходным положением своего союзника, чтобы потребовать с него дорогую плату за спасение?

На повестку всплывет весь гордиев узел нерешенных экономических вопросов: по нефти и газу, по доступу на российский рынок, по приватизации и инвестициям, выгодным для российских олигархов – все это будет лежать на столе. «И если мы пойдем на поводу у кулуарных решений номенклатурно-силовых кланов, это будет гигантская потеря для Беларуси».

Источник: Ежедневник