Вниманию ИТ-компаний и специалистов по автоматизации бизнеса!

Специальное предложение журнала "Директор" для ИТ-компаний, которые занимаются повышением эффективности отечественного бизнеса — автоматизацией бизнес-процессов, устанавливают клиентам CRM/ERP-программы, системы видеонаблюдения, кассовое оборудование и др.

Сегодня мы переживаем, наверное, один из самых сложных периодов истории суверенной Беларуси, обусловленный экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса, и итогами недавних президентских выборов. Эти события серьезно повлияли на белорусскую экономику, сильно снизив деловую активность бизнеса в различных отраслях.

Редакция делового журнала Беларуси «Директор» (издается с 1999 г.) не могла остаться в стороне от происходящего и выступила с обращением к руководителям и собственникам бизнеса ( https://bit.ly/32hvjMQ ).

Для поддержки и развития отечественного бизнеса в нынешней ситуации мы решили сделать спецпредложение ИТ-компаниям, которые занимаются повышением эффективности отечественного бизнеса — автоматизацией бизнес-процессов, устанавливают клиентам CRM/ERP-программы, системы видеонаблюдения, кассовое оборудование и др.

Мы предлагаем:

Размещение в сентябрьском и октябрьском выпусках журнала информацию о ваших компаниях со скидкой 45% от обычной цены (полный прайс-лист: https://bit.ly/34mURuK ). Это может быть информационный модуль А4 - внутренняя полоса и/или 2-4-е обложки. Со скидкой 25% от стандартной публикацию на титульной обложке с посвящением вашей компании “Темы номера” (1-я обложка + 4 страницы).

Публикуясь в журнале «Директор», вы сможете достучаться до тех директоров и топ-менеджеров, которые не сидят в интернете и не могут видеть вашу онлайн-рекламу. Такие руководители составляют большинство нашей читательской аудитории и именно они принимают прямые решения, связанные с автоматизацией своего бизнеса.

После выхода печатного номера журнала ваши материалы также будут ‘навечно’ размещены на сайте www.director.by и опубликованы в сообществах социальных сетей нашего издания (LinkedIn, Facebook, Telegram). Не возражаем против использования активных ссылок на ваши интернет-ресурсы.

Немаловажной выгодой рекламы в журнале «Директор» является также и тот факт, что, что благодаря более чем 20-летней истории деятельности и профессиональному освещению сложных экономических тем, любой материал, размещенный в нашем журнале, априори вызывает доверие и внимание руководителей намного больше, чем обычная реклама в интернете.

Уверены, что это отличный способ донести ваше предложение до тех руководителей, которые не пользуются интернетом – генеральные директора, руководители государственных холдингов и производственных концернов.

Шеф-редактор журнала «Директор»

Дарья Волошенюк.

www.director.by

E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Тел: +375 29 697 5873