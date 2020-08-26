Эксперт проанализировал реальное состояние белорусской экономики

Белорусский экономист Георгий Гриц об уровне инфляции и размере госдолга.

"Сначала о позитиве. Уровень инфляции с начала года увеличился менее чем на 4%, что для Беларуси является показательным, реально располагаемые доходы населения увеличились на 5,4%, к позитиву можно отнести и прямые иностранные инвестиции на чистой основе – порядка 1,3 млрд долларов США, этим можно гордиться. Нашими драйверами выступили IT-сектор и производство продукции сельского хозяйства. Среди "минусов" ― падение экспорта. Заметно, что конкурентность белорусской продукции то ли упала, то ли изменились внешние условия, последнее ― скорее всего", ― отметил эксперт.

По мнению собеседника, в ближайшей перспективе настораживает уровень государственного долга, который фактически достиг порогового уровня по безопасности, эту проблему в последнее время помогало решать рефинансирование, и свое плечо подставляла Российская Федерация. Впереди саммит Евросоюза, скорее всего, кредитный рейтинг Беларуси будет значительно уменьшен, отмечает Гриц.

Источник: Sputnik