Убыточные госпредприятия – дорогая игрушка для населения

Руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин прокомментировал риторику президента в отношении госсектора.

По словам эксперта, прикрываясь трудовыми коллективами, давя таким образом на людей, работающих в госсекторе, президент может решать свои политические задачи по переизбранию, сбору подписей, запугиванию, особенно сейчас, когда рейтинг действующей власти низкий.

Ковалкин считает, что государство и вовсе не должно заниматься управлением госпредприятий. Оно должно заниматься регулированием рынка труда и не особо должно лезть в дела профсоюзов. Также оно должно создавать условия, при которых частнику будет выгодно развивать бизнес и создавать рабочие места.

Острота проблемы госсектора

Если же говорить о проблеме нерентабельности многих белорусских госпредприятий, то она стоит остро уже очень давно. И представляет собой угрозу для дальнейшего успешного экономического развития страны. Однако, власти до сих пор не идут на банкротство таких предприятий, продолжая оказывать им поддержку.

Между тем, как известно, часть убытков таких предприятий покрывается государственными банками. Как результат – необслуживаемые активы, которые постоянно растут.

«Тут возникает цепочка. С одной стороны есть госбанки, которые кредитуют такие предприятия, а с другой стороны, этим банкам помогают, в том числе, и из бюджета», – комментирует Владимир Ковалкин.

Эксперт также считает, что не следует забывать и о такой проблеме как квазифискальные обязательства под разные модернизационные проекты.

«Вроде как берут кредиты предприятия, а гарантом выступает правительство. И это большая проблема, – предупредил эксперт. – Потому что понятно, что кредиты эти не вернут, и все это ляжет госдолгом на местные и республиканский бюджет, а у тех нет никаких источников дохода кроме наших налогов».

«Проще говоря, все эти убытки оплачивать будут граждане Беларуси через налоги. Получается очень дорогая игрушка для населения», – добавил он.

Эксперт пояснил, что в итоге, те, кто работают эффективно и зарабатывают прибыль, вынуждены уже давно тянуть на себе убыточные госпредприятия, а тот капитал, который мог быть инвестирован в прибыльный бизнес, инвестируется в старые советские предприятия и убыточные колхозы, которые генерируют убытки.

«В результате в стране нет экономического роста, и у нас ВВП не растет 10 лет. Зато растут долги: за 10 лет по соотношению к ВВП они выросли с 10% до 33%», – подытожил Владимир Ковалкин.

Источник: Ежедневник

Фото: ideaby.org