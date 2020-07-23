Молодежь – двигатель белорусского бизнеса

По данным GEM («Глобальный мониторинг предпринимательства»), наиболее активны в вопросах участия в предпринимательской деятельности в Беларуси две возрастные группы: 18–24 и 25–34 лет.

Доля устоявшихся предпринимателей в Беларуси – 2,7%, а уровень потенциальных предпринимателей составил 9,7% взрослого трудоспособного населения.

«То есть столько людей у нас готовы идти в бизнес. Мы здесь находимся на 45 месте из 50 стран. Это низкий уровень предпринимательских намерений среди населения», – рассказала научный сотрудник BEROC Мария Акулова, презентуя результаты исследования по оценке уровня предпринимательской активности в Беларуси.

Также, согласно исследованию, около 3% занимается сегодня созданием компаний, а 2,8% являются собственниками бизнеса, который функционирует менее, чем 42 месяца. Эти показатели формируют индекс ранней предпринимательской активности, который в 2019 году был равен 5,8.

По словам эксперта, данный показатель очень важный, поскольку является своего рода сигналом того, какой сегодня у бизнеса потенциал стать устойчивым в краткосрочный период времени.

Мотив ведения бизнеса

«Финансовая составляющая – это основная причина ведения бизнеса в Беларуси», – подчеркнула Мария Акулова, говоря о мотивах белорусов уйти в частную инициативу. При ответе на вопрос, почему вы занялись бизнесом, наиболее популярными были «обеспечить высокое благосостояние» и «обеспечить уровень дохода».

«Продолжить семейную традицию и стремление изменить мир к лучшему – были менее популярные мотивы, побуждающие попробовать себя на предпринимательском поприще», – добавила она.

Среди основных причин, чтобы не открывать свой бизнес, респонденты назвали нехватку финансовых ресурсов (38%), неблагоприятные условия ведения бизнеса (19%) и отсутствие уверенности в своих силах(18,9%).

Портрет белорусского предпринимателя

Мария Акулова отметила, что предпринимательская активность мужчин в Беларуси остается стабильно выше, чем женщин.

Возрастное распределение показывает, что в целом наиболее активно в предпринимательскую деятельность вовлечены две возрастные группы: 18–24 и 25–34 лет.

«Скорее всего, это обусловлено тем, что у молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет кредитные и семейные обязательства ниже, чем в остальных возрастных группах. В этой связи они более гибкие и готовы идти на риск по сравнению с теми, кто постарше», – рассказала эксперт.

Страновой анализ подготовили Центр экономических исследований BEROC и Международная финансовая корпорация (IFC). В исследовании приняли участие две тысячи респондентов из Беларуси.

Источник: Ежедневик