Не те «по 500», которые все ждали

Почти половина всех открытых вакансий в Беларуси – на зарплату до 500 рублей, выше 1000 рублей сегодня обещают лишь в 9% от всех вакансий из Республиканского банка Минтруда.

Практически половина от всех открытых сегодня в Беларуси вакансий обещает зарплату до 500 рублей, свидетельствуют данные Государственной службы занятости.

На 22 июля в Беларуси открыто 77 486 вакансий. Многие из них были открыты еще в прошлом году, часть – в начале 2020-го.

Практически половина от всех открытых вакансий (36 473) обещают заработную плату до 500 рублей, то есть до 210 долларов по курсу на сегодня. Из них для 5401 вакансии требуется высшее образование, более 9,2 тысяч – среднее специальное.

Больше всего вакансий на зарплату до 500 рублей – в Минской области, здесь их более семи тысяч.

Зарплату выше одной тысячи рублей обещают лишь 7188 вакансий, то есть 9,3% от общего числа. Выше двух тысяч обещают 342 вакансии - 0,44% от общего количества.

Максимальные доходы на сегодня обещают пилотам "Белавиа" и "БайСкай" – от 9,77 тысяч рублей до 16,670 тысяч, в зависимости от квалификации. Менеджеру в одной из китайских компаний обещают зарплату от 12,4 тысяч рублей, тренеру в ХК "Динамо-Минск" – от 10 тысяч рублей.

Источник: Sputnik