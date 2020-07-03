Управление госдолгом в условиях пандемии

Во время онлайн-дискуссии от Центра новых идей и BEROC эксперты обсудили валютную структуру госдолга, уровень долговой обремененности и необходимость корректировки стратегии управления долгом.

Как считает ассоциированный директор Standard & Poor's Максим Рыбников, устойчивость госдолга нельзя рассматривать в изоляции от иных факторов.

Дефолт в разных странах происходил при разных уровнях долга и с разными его характеристиками: в России в 1998 году перед дефолтом чистый долг был 50% к ВВП, в Украине этот показатель в 2015 году был 40%, в Греции в 2012 году перед дефолтом – вышел за 100% ВВП.

«Сказать, что лучше иметь низкий долг с плохой структурой лучше, чем высокий долг с хорошей структурой в местной валюте, сложно», – считает эксперт.

«Когда мы смотрим на суверенные рейтинги, мы смотрим на целый ряд показателей. Это и структура экономики, и институты, и платежный баланс. Не стоит забывать и про банковскую систему. Ну и самая главная экономика – это то, что позволяет держать соотношение долга к ВВП на достаточно низком уровне», – отметил Рыбников.

Эксперт обратил внимание на правильность шагов, предпринятых в Беларуси: плавающий курс и большой объем резервов на начало 2020 года.

Как отметил принимавший участие в дискуссии заместитель министра финансов Андрей Белковец, если сравнить ситуацию с точки зрения уровня долговой нагрузки на 1 января 2017 года и 1 мая 2020 года, то за этот отрезок времени произошли значимые перемены.

«На 1 января 2017 года была наихудшая ситуация с точки зрения уровня долговой нагрузки, мы были на пике. Были предприняты меры, и с тех пор ситуация значительно улучшилась. За это время снизился как долг внешний, так и внутренний. Снизился значительно также гарантированный долг, за который нас всегда критиковал и МВФ и Всемирный банк», – обратил внимание Белковец.

Между тем, замминистра обратил внимание на большую долю связанных кредитов, хоть само их количество и уменьшилось.

«Несмотря на то, что стал жестче отбор к проектам, все равно остаются такие как атомная станция, проект БНБК (Белорусская национальная технологическая корпорация), которые нельзя быстро остановить, и это приводит к тому, что долг продолжает наращиваться. Но жесткий подход и мораторий на коммерческий долг дают свое положительное влияние на уровень долга в целом, его устойчивость», – отметил он.

Как резюмировал Белковец, Беларусь подошла к ситуации с коронавирусом с неплохим уровнем долга, что позволяет нам быть гибкими и чувствовать себя уверенными.

«Рынок открывается, и есть возможности для рефинансирования, и это снимает острую проблематику с точки зрения управления долгом», – заключил он.

Источник: Ежедневник