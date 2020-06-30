"Расчет на то, что наивные белорусы в очередной раз проглотят конфискационные меры"

Экономист Ярослав Романчук об экономической обстановке в стране и расчете властей, которые в очередной раз завели шарманку о спасении.

Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса отметил, что в целом белорусская экономика в январе-апреле сработала с чистыми убытками в BYN459 млн.

Ярослав Романчук приводит статистику: 22,2% коммерческих организаций были убыточными (1510 единиц). Сумма их чистого убытка выросла в 7,7 раз.

— У самого государства ситуация критическая. Почти $4 млрд. нужно отдать в этом году. Уже взяли в долг $1,5 млрд. Валюты меньше. Вкладчики банков встревожены. Падение экспорта приближается к 20%, — написал эксперт.

Желающих инвестировать в серьёзные проекты свои деньги (не путать с китайскими связанными кредитами) нет. Налоги повышать — дальше некуда. Можно, конечно, временно поправить положение «цап-царапом» чужих активов и денег, но за такое рано или поздно прилетает ответ. И всё это в ситуации выученной беспомощности и безынициативности белорусской системы государственного управления.

По мнению экономиста, расчёт у власти на то, что наивные, экономически и финансово безграмотные белорусы в очередной раз проглотят конфискационные меры.

— Мол, поймите нас, дорогие соотечественники. Напали на нас враги разные, многоликие. Коронавирус, глобальная рецессия, кремлёвская рать, нефтегазовая блажь — надо опять всей страной скинуться на поддержку нашего суверенитета и родины. Опять речь о спасении, о том, чтобы отойти от пропасти.

Источник: Завтра твоей страны