Рост рынка e-commerce в пандемию

По мнению экспертом, пандемия изменила покупательские привычки белорусов и сформировала новую модель потребления и шопинга.

Уйдя в режим самоизоляции, белорусы стали тратить в интернете значительно больше. Произошел значительный рост онлайн-платежей в следующих сегментах: продукты питания, медицинские товары, бытовая техника и электроника, товары для животных, детские товары. Сегодня с уверенностью можно сказать, что эпидемиологическая ситуация стирает существовавшие барьеры: как психологические, например, боязнь кибермошенничества, так и законодательного плана, лекарства теперь можно купить онлайн.

«Сейчас рынок e-commerce немного замедлил рост. Но это временный фактор и уже во второй половине летнего сезона обороты начнут снова расти. В конце марта текущего года мы наблюдали так называемый всплеск «стрессовых покупок» клиентов. Это были длинные перечни наименований продуктов: макароны, крупы, консервы, детские товары, а также товары медицинского характера, относящиеся к антисептикам и иным защитным средствам. К концу апреля произошел скачок сезонных товаров. Популярными стали товары для дачи, инструменты, а также одежда, обувь и другое. Ближе к осени наступит новый сезон – подготовка детей к школе, и мы увидим рост в других сегментах. Но важным моментом текущего года на рынке электронной торговли остается тренд «перетекания» в мобильный канал и увеличение объема оборотов в онлайн-торговле, - заявил директор Assist Belarus Вячеслав Сенин.

Вместе с рынком электронной торговли продолжится и рост платежных технологий. Международные платежные системы стимулируют банки продвигать бесконтактные платежи. Происходит поэтапная замена платежных карточек с функцией бесконтакта, появляются «фановые» новинки в виде платежных колец, браслетов и других гаджетов. Также, во время пандемии увеличились лимиты бесконтактных платежей для рынка Беларуси. Например, Visa повысила такой лимит до 120 белорусских рублей, ранее было 80 рублей.

«Наши партнеры отмечают, что главными причинами роста онлайн-покупок, кроме текущей ситуации и более широкого ассортимента перечня товаров, чем в оффлайне, является неустанно повышающийся уровень безопасности проведения электронных платежей. И это еще одна причина офлайн-ретейла в присутствии онлайн. В этом торговцы видят будущее, которое уже наступило. Сейчас время роста бизнесов e-commerce, - отметил Вячеслав Сенин.

Конкуренция на онлайн рынке будет возрастать и главный способ превзойти конкурента — повысить скорость и качество выполнения заказа. Международные крупные игроки инвестируют в собственные системы доставки, например, это делает Amazon. Продавцы начнут соревноваться по скорости и минимизации цены доставки.

Источник: Ежедневник