Разработана новая программа инновационного сотрудничества стран СНГ

Состоялся круглый стол, где обсудили проект Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года.

По мнению участников круглого стола, стратегия, которая была рассчитана до 2020 года, способствовала созданию единого инновационного пространство в СНГ.

Заместитель директора по международной научно-инновационной работе Белорусского института системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы Ольга Наумович, рассказала, что наша страна приняла участие в четырех пилотных проектах действующей программы.

"В разработке многоцелевой аэрокосмической системы прогнозного мониторинга (МАКСМ) и сервисов комплексного представления информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в создании тест-систем для серологической диагностики гепатита Е, в развитии суперкомпьютерных центров в интересах инновационного участников СНГ, в повышении эффективности энергоблоков на основе модификации функциональных поверхностей конденсаторов паровых турбин", - уточнила она.

Начальник отдела департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Тимур Мансуров отметил, что благодаря Межгосударственной инновационной программе создается совместная сеть центров коммерциализации, компетенций, коллективного пользования уникальным научным оборудование. Приняты важные документы, которые регулируют распределение прав на объекты территориальной собственности и определяют порядок финансирования.

По мнению спикеров, важным достижением программы является то, что многие предприниматели в СНГ увидели, какая выгода существует от создания совместных предприятий.

"Компании поняли, необходимо объединяться для выхода на чужие рынки. Чтобы получить поддержку в другой стране, нужно создавать там новые рабочие места, центры прибыли, готовить специалистов", - уточнил заместитель вице-президента Фонда "Сколково" Александр Окунев.

Стратегия новой программы затрагивает около 20 различных отраслей: космические исследования, фармацевтика, информационные системы, эффективная энергетика и прочее. Акцент в ней делается на развитии технологий обработки и хранения данных, искусственного интеллекта, сенсорики, интернета вещей, робототехники, беспроводной связи, генетики, дополнительной реальности, энергоэффективности, производства новых материалов.

У программы 11 ключевых инициатив. Вкратце хотят сделать следующее:

Создать ресурс, инструмент картирования (mapping), который будет аккумулировать всю информацию о возможностях национальных инновационных экосистем. Сформировать сеть промышленной кооперации и отраслевых кластеров. Проводить различные конкурсы, чтобы находить новые технологические решения. Готовить кадры для инновационной экономики. Основной упор хотят перенести с бюджетного субсидирования разработок на привлечение средств инвесторов.

В программе предусмотрено развитие различных пространств коллективной работы (Точек кипения), центров коммерциализации, коллективного пользования, передового опыта, субконтрактаций и технопарков.

По задумке разработчиков проекта, в странах СНГ постепенно будут появляться международные центры развития высокотехнологичных проектов "Точка кипения". Это пространство для совместной инновационной работы предпринимателей, профессиональных сообществ, ученых и представителей власти.

"Очень надеюсь, в этом году откроем "Точку кипения" в Казахстане. Она будет пилотной. Протестируем некоторые гипотезы, поймем, какие проблемы есть. В 2021-м году хотелось бы перейти на другие страны и предложить нашим партнерам, прежде всего из Беларуси и Армении, возможно, Кыргызстана, работать в направлении открытия "Точки кипения". Здесь важно найти правильного национального партнера. Если у вас будут предложения, мы их примем. Это могут быть как высшие учебные заведения, так и городские администрации", - рассказал директор офиса международных связей Агентства стратегических инициатив Антон Москаленков.

Источник: Sputnik