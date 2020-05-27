Страны Европы ждет затяжная депрессия

Экономист Василий Колташов считает, из-за пандемии COVID-19 в Западной Европе грядет серьезная перестройка рынка труда.

Пока мы плохо себе представляем последствия обвала рынков в 2020 году, потому что этот обвал еще продолжается, отмечает экономист, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

"Суть в Европе одна ― постиндустриальные, воспетые либеральными экономистами сектора ложатся и не встают, это означает, что безработица будет очень большой, и вполне возможно, в странах, которые спокойно пережили период 2008-2013 годов, когда юг Европы трясло, в центре, на севере и западе Европы безработица будет такая же, как тогда в Испании, Греции, и при такой ситуации ценность рабочих мест будет возрастать", ― рассуждает Колташов.

Рабочие места теперь не будут перераспределяться в пользу трудовых мигрантов из Восточной Европы. Возможно, за исключением мест, где используется очень примитивный физический труд вся работа будет отдана местным жителям, потерявшим места в своих сферах. На рынке труда в Еврозоне будет происходить серьезная структурная перестройка, убежден экономист.

"Реальные доходы и зарплата номинальная ― все будет сдвигаться вниз, уровень потребления будет снижаться, и естественно, местные власти не захотят, чтобы социальные противоречия в их странах доходили до такой степени, что власть может поменяться и станет вопрос о какой-то другой социальной политике, поэтому проще будет не пустить людей из Литвы, из Украины или пускать очень дозированно, малыми группами, на время, в изолированных зонах, якобы в санитарном режиме для выполнения совсем простых работ", ― полагает Колташов.

Депрессия на Западе будет затяжной, непроизводственная сфера будет "схлопываться", а выйти на новый период роста, используя ресурсы стран периферии и полупериферии, как ранее делала Европа, используя ресурсы Восточной Европы, уже не получится, поэтому проблемы обрушатся на местных жителей, новых рабочих мест не прибавится, а иностранных рабочих сильно убавится.

Источник: Sputnik