Всемирный банк прогнозирует падение ВВП на 4%

Представители Всемирного банка презентовали обзор экономических прогнозов для Беларуси.

Экономист Всемирного банка Марина Сидоренко констатировала, что ситуация в этом году существенно изменилась в сравнении с 2019 годом. Страна столкнулась с шоками от снижения поставок нефти, а также падения цен на черное золото. Также снижается деловая активность в странах, которые являются основными экономическими партнерами Беларуси.

По словам Марины Сидоренко, в прошлом году ВВП вырос на 1,9 процента и страна вошла в кризис с низких темпов роста экономики. Это связано с отложенными структурными реформами.

В настоящее время белорусский рубль номинально обесценился на 19 процентов по отношению к доллару за январь-апрель. Реальная заработная плата в экономике выросла на 8,6 процента, что выше производительности труда. Это может стать фактором инфляционного роста.

Доходы снизились, расходы возросли



Доходы бюджета снизились на 5,5 процента, что связано с ситуацией вокруг поставок нефти и выпадением доходов от перетаможки нефти из России.

Марина Сидоренко обратила внимание, что при этом выросли государственные расходы, что связано с социальными обязательствами государства.

"Валютные резервы в апреле без золота составили 5,3 миллиарда долларов, что на четверть меньше, чем в январе", – особо отметила экономист.

"ВВП в этом году уменьшится на 4 процента. Затем будет очень умеренный рост и восстановление", – сделала прогноз представитель Всемирного банка. При этом она еще раз обратила внимание на тезис Алекса Кремера, главы представительства Всемирного банка о том, что данный прогноз имеет свои допущения и может быть пересмотрен в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, в том числе у стран-партнеров.

По мнению экономиста, необходима реформа фискальной реформы для обеспечения устойчивости бюджета. Антикризисные меры нужно принимать как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде.

Пандемия стала многогранным шоком



При этом экономист Всемирного банка Кирилл Гайдук обратил внимание, что пандемия коронавируса стала многогранным шоком для стран во всем мире.

По его мнению, наиболее негативные процессы развиваются в государственном секторе, потому что рост расходов ведет к увеличению долга. Во многих регионах мира ожидается рецессия, которая более значима, возможно, чем Великая депрессия.

По словам Гайдука, нужно повышать доверие населения к банковской системе, реформировать фискальную систему. У Беларуси есть хорошие шансы встроиться в глобальные экономические цепочки, которые после кризиса будут обновляться.

Источник: Sputnik