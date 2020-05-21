Переговоры Беларуси с МВФ о предоставлении финпомощи

Продолжаются переговоры о получении «быстрой» финансовой поддержки в размере около 900 миллионов долларов.

Международный валютный фонд обсуждает с Беларусью предоставление республике кредитной линии в рамках инструмента быстрого финансирования, заявил во время регулярного брифинга пресс-секретарь фонда Джерри Райс.

Напомним, МВФ анонсировал новый финансовый инструмент оказания "быстрой" поддержки с общим объемом финансирования в 40 миллиардов долларов. В мае председатель правления Нацбанка республики Павел Каллаур рассказал, что Беларусь продолжает переговоры с МВФ о получении "быстрой" финансовой поддержки в размере около 900 миллионов долларов. Планировалось, что МВФ должен был решить этот вопрос до конца апреля.

"Я могу подтвердить, что мы получили запрос Беларуси о предоставлении быстрого финансирования, и я могу подтвердить, что персонал МВФ обсуждает это с властями", - сказал Райс.

Ранее в Совмине Беларуси сообщали, что республика может получить до 2,5 миллиарда долларов от международных финансовых организаций в рамках борьбы с последствиями COVID-19. Минск находится в процессе переговоров с правительствами ряда стран, Всемирным банком, Банком развития Китая, МВФ, Европейским инвестиционным банком, а также другими структурами.

Источник: Sputnik