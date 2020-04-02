Как белорусское правительство поддержит экономику?

Премьер-министр Сергей Румас рассказал о мерах поддержки экономики из-за коронавируса.

Комплекс мер состоит из пяти пакетов. "Там есть целый ряд мер в сфере денежно-кредитной и пруденциальной политики, поддержка реального сектора экономики, по защите потребительского рынка", - рассказал Сергей Румас. Предлагается также пакет мер, который позволит инициировать принятие решений в ЕАЭС.

Правительство уже приняло ряд необходимых постановлений. "Все остальные постановления, которые изложены в этом пакете мер, будут приняты сегодня до конца дня. Они уже разработаны, проходят процедуру согласования", - добавил премьер.

Сергей Румас напомнил, что Президент тщательно относится к предложениям об оказании мер господдержки. "Поэтому глава государства отправил этот комплекс мер для заключения в иные госорганы. Правительство ожидает, что коллеги из Администрации Президента, Комитета госконтроля разделяют наши подходы о необходимости оказания этой господдержки и в ближайшее время внесут главе государства свои заключения", - отметил он.

Ожидается, что пакет мер будет принят в ближайшее время.

Источник: БЕЛТА