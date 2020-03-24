Об основных нарушениях на трансграничном рынке ЕАЭС

В проекте годового отчета о деятельности ЕЭК в сфере защиты конкуренции и антимонопольного регулирования обозначены такие нарушения, как злоупотребление доминирующим положением и недобросовестная конкуренция.

"В 2019 году комиссия рассмотрела 17 заявлений по признакам нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС, - отметили в ЕЭК. - Самыми распространенными из них оказались злоупотребление доминирующим положением и недобросовестная конкуренция. Также антимонопольным блоком комиссии было проведено девять расследований и рассмотрено восемь дел по фактам нарушений правил конкуренции на рынках ЕАЭС".

Однако существуют случаи, при которых расследования и возбуждения дела можно избежать, указали в пресс-службе. "Механизм "мягкого регулирования" был внедрен в право союза относительно недавно, но уже в минувшем году комиссия разработала семь предложений по устранению нарушений правил конкуренции на различных рынках союза, - констатировали в ЕЭК. - По словам члена Коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Серика Жумангарина, это позволяет сместить акценты с наказания на превентивные меры, которые обеспечивают создание конкурентных условий на трансграничных рынках союза".

Проводится постоянный мониторинг цен на некоторые товары, при импорте которых применяется антидемпинговая пошлина. Он помогает защитить интересы потребителей и производителей, соблюсти равные конкурентные условия для всех игроков рынка.

"Международное сотрудничество также является одним из основных направлений работы комиссии, - добавили в ЕЭК. - С целью улучшения антимонопольного законодательства ЕАЭС изучаются лучшие мировые практики ведущих антимонопольных (конкурентных) ведомств, ведется сотрудничество с такими организациями, как ОЭСР, ООН, СНГ".

Источник: БЕЛТА