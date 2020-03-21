Как спасти белорусский бизнес в период коронавируса?

Будут выработаны меры поддержки бизнеса для преодоления последствий пандемии COVID-19.

Бизнес союз предпринимателей и нанимателей им. Кунявского приступил к сбору предложений от субъектов хозяйствования в части поддержки, которая, по мнению представителей бизнеса, помогла бы помочь в преодолении негативного влияния глобальной пандемии COVID-19 на белорусскую экономику. Чтобы аккумулировать данные для анализа, компаниям также предложено предоставить информацию о предварительных итогах деятельности в марте 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, а также о планах на ближайшую перспективу.

Сбор информации продолжится до 24 марта. Эксперты союза намерены проанализировать данные и представить сводные рекомендации в правительство. Анализ данных и выработка мер будут проходить в привязке к отраслям, поскольку влияние эпидемиологической ситуации на показатели деловой активности сильно отличается в зависимости от вида деятельности компаний.

«Нам нужен хороший анализ, с чего мы и начали. Надо определить отрасли, которые уже сегодня пострадали в наибольшей степени, и те, которые, очевидно, пострадают в ближайшей перспективе», – пояснила Жанна Тарасевич, директор и сопредседатель БСПН им. Кунявского.

Уже сейчас очевидно, что негативные последствия пандемии распространятся на всю экономику. Потребуются не только отраслевые, но и общенациональные меры поддержки для бизнеса.

Проект предложений будет направлен экономическим властям в качестве консолидированных рекомендаций от имени всего делового сообщества страны.