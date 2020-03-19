Что происходит с белорусским рублем?

Нацбанк прокомментировал ситуацию с курсом белорусского рубля.

Отмечается возросшая волатильность на глобальных финансовых рынках. В этих условиях повысился спрос на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке Беларуси, что и отразилось на динамике курса белорусского рубля.

В целом Национальный банк реализует курсовую политику в режиме плавающего курса, который допускает проведение валютных интервенций в ограниченных объемах с целью сглаживания резких колебаний курса.

«В целях повышения возможностей банков по сохранению финансовой поддержки реальному сектору экономики в условиях повышенного влияния внешних негативных факторов правлением Национального банка Республики Беларусь было принято решение о применении контрциклических мер, связанных со смягчением ряда пруденциальных требований», — говорится в сообщении Нацбанка.

Кроме того, принято решение о временном прекращении утверждения и применения расчетных величин стандартного риска (далее – РВСР) по депозитным инструментам, а также об увеличении допустимого уровня рисков при расчете РВСР по кредитным инструментам. При принятии данного решения Национальный банк исходил из того, что в складывающихся условиях банки должны обладать большей гибкостью при реагировании на изменения ситуации на рынке.

В связи с распространением коронавируса и сокращением количества полетов, европейские банки и финансовые организации испытывают трудности с доставкой валюты из Соединенных Штатов Америки. Это привело к дефициту наличных долларов США в странах региона на фоне увеличения спроса на них. В связи с этим в обменных пунктах и кассах банков может наблюдаться временная нехватка наличных долларов США. При этом отсутствуют ограничения по покупке/продаже долларов США в безналичной форме.

Источник: ПраймПресс