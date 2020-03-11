Повышение эффективности госпредприятий

Представители девяти белорусских предприятий прошли обучение по финансируемому ЕС проекту "Комплексная программа повышения эффективности работы государственных компаний".

Всемирный банк совместно с Бизнес-школой ИПМ при финансовой поддержке Евросоюза реализовали проект, сфокусированный на улучшении качества менеджмента на госпредприятиях.

"Цель этой программы - понять, как предприятиям стать более конкурентоспособными, разработать стратегии повышения эффективности", - пояснил глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер.

Он обратил внимание: неверно считать, что Всемирный банк хочет, чтобы все государственные предприятия были либо закрыты, либо приватизированы. Во время подготовки дорожной карты по повышению эффективности белорусской экономики Всемирный банк предложил правительству госпредприятия разделить на четыре группы. Первая группа - эффективные предприятия, вторая - которые могут улучшить эффективность при операционной реструктуризации, третья - которые подлежат приватизации, четвертая - предприятия, которые предлагается ликвидировать.

По словам Алекса Кремера, программа, финансируемая Евросоюзом, как раз должна помочь госпредприятиям в операционной, а не финансовой реструктуризации. "Финансовая реструктуризация без проведения операционной является временной мерой", - считает глава представительства Всемирного банка.

Источник: БЕЛТА