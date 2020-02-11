Премьер-министр о белорусском IT

О существенном вкладе IT-отрасли в рост белорусской экономики в 2019 году заявил премьер-министр Сергей Румас в ходе заседания Совета министров по итогам социально-экономического развития.

«Это объективная реальность: происходят структурные сдвиги как в мировой экономике, так и в нашей. Как показало обсуждение на прошлой неделе в Правительстве проектов Национальной стратегии устойчивого развития до 2035 года и концепции программы на следующую пятилетку, основной вызов – недостаточная инновационность и низкая цифровизация экономики», – отметил премьер-министр.

ПВТ стал значимым субъектом нашей экономики, обеспечивающим поступление валюты в страну. Но ИТ-сектор должен быть больше направлен на обеспечение внутренних потребностей страны.

«Пока же уровень взаимодействия внутри страны по этому направлению трудно назвать достаточным: все новейшие разработки работают на экономику других стран», – констатировал Сергей Румас.

Решить эту проблему можно путем привлечения прямых иностранных инвестиций. «Но в 2019 г по объему их привлечения на прогнозные параметры не вышли. Этот показатель не выполнен четырьмя регионами: Брестской, Витебской, Гродненской областями и Минском. Налицо снижение активности на местах в работе с инвесторами. Не продуманные и непоследовательные решения приводят к серьезным последствиям для страны и, что не менее важно, к существенному ухудшению оценки потенциальными инвесторами условий инвестирования в Беларусь», – сказал глава правительства.

Источник: ПраймПресс