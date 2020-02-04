Два сценария социально-экономического развития Беларуси

4 февраля состоялось заседание президиума Совета министров, где были рассмотрены два сценария социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 гг: целевой и консервативный.

«Консервативный сценарий - это если не менять принципиально структуру экономики. То есть при сохранении текущей экономической политики предусматривается развитие по инерционной траектории. Целевой сценарий - выйти к 2025 г на ВВП 100 млрд долл. И здесь должен быть понятный всем набор инструментов, позволяющий обеспечить структурную перестройку экономических отношений в обществе, стимулирующих соответствующий рост», - сказал премьер-министр Сергей Румас.

Глава правительства отметил необходимость понимания, при каких условиях возможен такой рост, в том числе за счет решения проблем госсектора, повышения роли организаций частной формы собственности и эффективной занятости.

В качестве приоритетов предлагается определить демографию, производительность труда, инвестиции в инновации, раскрытие потенциала саморазвития территорий. Также предлагается уйти от приоритетности экспорта как одного из основных факторов роста экономики. В производственной сфере концепция основывается на создании сектора наукоемких и новых рыночных услуг с высокой добавленной стоимостью.

«Непонятно, за счет каких мер произойдет существенное сокращение участия государственного сектора в формировании экономики. Набор мер, предлагаемый концепцией, явно недостаточен», - подчеркнул Румас.

Для поддержания устойчивости фискальной системы Минэкономики предлагает разработать бюджетный сценарий с осторожной оценкой эффекта от проводимой политики и скорости ее влияния на рост экономики в базовых условиях.

Источник: ПраймПресс