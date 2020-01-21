Всемирный банк и Беларусь о сотрудничестве в области кластерного менеджмента

Прошла встреча заместителя министра экономики Беларуси Юрия Чеботаря с представителями Всемирного банка. Были обсуждены результаты совместной программы ЕС и РБ в поддержку развития частного сектора экономики.

Как сообщили в министерстве, во встрече также приняли участие представители консультационной компании Cluster Competitiveness Group, Inc. (Испания), которая является исполнителем мероприятий по компоненте «Инициативы повышения конкурентоспособности».

На встрече обсуждались результаты второго этапа обучения целевой учебной группы по образовательной программе Всемирного банка в области кластерного менеджмента. Численность группы составила более 40 человек, в ее состав вошли руководящие работники органов власти, ответственных за формирование и реализацию кластерной политики на национальном, региональном и местном уровнях, а также представители руководства профессиональных ассоциаций (союзов юридических лиц) и технопарков.

Также был упомянут прошедший на прощадке офиса представительства Всемирного банка в Беларуси семинар-презентация. «Основной целью данного семинара являлось информирование о проводимой работе и налаживание контактов для дальнейшего сотрудничества в реализации мероприятий по активному вовлечению заинтересованных в реализации кластерных инициатив сторон по четырем приоритетным секторам экономики, отобранным Минэкономики (информационно-коммуникационные технологии, медицина, фармацевтика, биотехнологии и зеленая экономика, приборостроение и робототехника), где в настоящее время имеется наибольший организационный и инновационный потенциал для обеспечения системной интеграции науки, образования и бизнеса на основе кластерной модели развития», — говорится в сообщении Минэкономики.

Источник: ПраймПресс