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Председатель правления Нацбанка об экономической обстановке в стране

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Состоялось очередное заседание консультативного совета при Нацбанке, где были подняты вопросы устойчивого экономического развития.

 

экономический рост 

Павел Каллаур отметил, обсуждение проблематики устойчивого экономического развития ведется на разных уровнях экономической власти, в академической и экспертной среде. "Наша общая цель - обеспечить устойчивый экономический рост и на его основе - повышение благосостояния граждан", - подчеркнул руководитель Национального банка.

 

По его словам, в настоящее время, несмотря на положительную динамику, темп роста национальной экономики остается довольно низким. Это мотивирует к поиску точек роста и стимулов, обеспечивающих более быстрое и качественное экономическое развитие. Задача осложняется динамично изменяющейся внешней средой, формирующей повышенную неопределенность. Для стран с малой открытой экономикой это является источником повышенных вызовов и рисков. Импорт шоков может спровоцировать усиление внутренних проблем и таким образом оказать негативное влияние на экономику.

 

"Очевидно, что рассматриваемая сегодня проблематика требует комплексного и системного подхода. Меры по повышению совокупной эффективности экономики должны сопровождаться поддержанием здоровой и понятной макроэкономической среды, в основе которой - монетарная и финансовая стабильность. Это фундамент долгосрочного экономического роста", - отметил Каллаур.

 

Источник: БЕЛТА

 

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