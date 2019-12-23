В Беларуси возможно появление национального агентства развития бизнеса

В Беларуси прорабатывается возможность создания национального агентства развития бизнеса, которое будет работать с отечественным, в том числе и региональным, бизнесом.

Об этом сообщил заместитель директора Национального агентства инвестиций и приватизации Денис Мелешкин.

Ожидается, что такая структура объединит несколько организаций в предпринимательской среде, в том числе и Белорусский фонд поддержки предпринимательства при Министерстве экономики. И будет заниматься вопросами инвестиций и создания благоприятного бизнес-климата в республике не только для иностранного, но и для отечественного бизнеса.

Что касается деятельности Нацагентства инвестиций и приватизации, то его работу в 2019 году Д. Мелешкин считает удовлетворительной. Организация работает в режиме «одного окна» и закрепляет за каждым инвестором соответствующего специалиста. Это позволило добиться конкретных результатов в виде зарегистрированных компаний и начатых инвестиционных проектов на сумму около 100 млн долларов.

Источник: агентство «Минск-Новости»