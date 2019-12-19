Лучший регион Беларуси по развитию предпринимательства

Доля малого бизнеса в общем объеме налоговых поступлений в бюджет Минской области составляет 40%.

"Малое и среднее предпринимательство в Минской области активно развивается. Третий год подряд мы лучший регион по развитию предпринимательства. За прошлый год наш малый бизнес сформировал более 33% ВРП, в этом году рассчитываем на 34,2%. В целом от малого бизнеса в бюджет поступает 40% общего количества налогов", - отметил заместитель председателя Миноблисполкома Николай Рогащук.

В Минской области насчитывается более 60 тыс. субъектов среднего и малого бизнеса, из них около 40 тыс. - индивидуальные предприниматели.

Что касается инвестиционных проектов, то такие инициативы реализовывает как малый, так и крупный бизнес. Естественно, многие предприятия располагаются ближе к Минску. Однако привлекательные земельные участки под инвестиционные проекты есть и в регионе. "Мы хотим развивать и районы, которые находятся вдали от столицы: Березинский, Крупский, Стародорожский, Столбцовский. В первую очередь ожидаем прихода промышленных предприятий, которые создают основную добавленную стоимость. В районах сформированы земельные участки под инвестиционные договоры. Активно развивается СЭЗ "Минск", будет развиваться инфраструктура в Жодино и Черкассах. Готовы рассматривать все предложения бизнеса", - заключил Рогащук.

Источник: БЕЛТА