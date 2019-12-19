Как смотрит белорусский бизнес на экономическую ситуацию в стране?

Глава представительства Всемирного банка Алекс Кремер презентовал результаты опроса BEEPS-2018 в Минске.

«Компании воспринимают экономическую среду как стагнирующую. Это касается и продаж, и создания рабочих мест, и повышения производительности труда. (...) Пессимизм нарастает по сравнению с 2013 годом» - констатировал Алекс Кремер.

Он отметил, что этот результат коррелируется с тем, что Всемирный банк и другие специалисты по экономическому прогнозированию озвучивают в части динамики роста белорусской экономики на ближайшие годы.

"То, что мы услышали от бизнеса, как раз подтверждает то, что подсказывает нам макроэкономика. Бизнес чувствует то, что происходит на рынке до того, как это появится в статистике", - сказал Кремер.

По итогам опроса были названы пять наиболее серьезных препятствий для бизнеса. К ним относятся налоговые ставки, доступ к финансированию, уровень подготовки сотрудников, конкуренция со стороны теневого сектора и политическая нестабильность.

Кремер обратил внимание на особенности белорусского топ-5, в котором ряд факторов, актуальных для других стран с сопоставимыми условиями, не появляется. Так, во многих странах среди ключевых препятствий называется порядок уплаты налогов, лицензирование и получение разрешений, доступ к земельным участкам, неэффективность судебной системы, преступность и коррупция.

Касаясь таких факторов, как коррупция и преступность, глава представительства ВБ констатировал, что у Беларуси хорошие позиции в этом рейтинге. "Бизнес-среда менее коррумпирована, чем в 2008 и 2013 годах", - отметил он.

Среди позитивных тенденций Кремер также отметил значительный рост доли белорусских компаний, которые увеличивают расходы на исследования и разработки (составила свыше 50%).

Этот показатель выше среднего по сопоставимым странам Европы и Центральной Азии, констатировал Кремер. Больший процент белорусских компаний также внедрили продуктовые/технологические инновации.

Кроме того, растут темпы внедрения международно признанной сертификации качества или лицензированных за рубежом технологий.

Источник: interfax.by