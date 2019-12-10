Экономист о торговых взаимоотношениях с РФ

Руководитель отдела экономики Института стран СНГ, доктор экономических наук Аза Мигранян считает, что в торговых взаимоотношениях с Российской Федерацией необходимо учитывать измерение ЕАЭС.

Фото: Пресс-клуб "Содружество"

Экономическое, торговое, финансово-инвестиционное взаимодействие России с другими странами сейчас в большей степени перенесено на поле ЕАЭС, так как этот интеграционный блок охватывает все вопросы, связанные с регулированием торговых и экономических отношений, взаимодействия на инвестиционном поле, считает экономист.

"С началом введения 1 января прошлого года единого Таможенного кодекса вопросы о перемещении товаров и услуг на сегодня урегулированы. Также действуют совместные в ЕАЭС техрегламенты. На сегодня более 75% техрегламентов уже утверждены, поэтому больших разногласий по поводу пересечения внутри Таможенного союза, внутри товарного рынка не возникает", ― говорит эксперт.

Более того, с нынешнего года активизировалась работа по цифровизации документооборота, которая призвана существенно облегчить экономические взаимоотношения. В этом плане страны ЕАЭС уже близки к системе сквозного движения товаров и услуг, аналогичной той, которая уже опробована в Европейском союзе, отмечает доктор наук.

"На этом поприще в принципе достигнуты определенные результаты за исключением отдельных субпозиций по товарам, где есть некоторые проблемы, связанные с национальным техническим регулированием, но эти вопросы находятся в процессе. Это сложные товары, в основном наукоемкие, но это не продукция пищевой или легкой промышленности и не товары народного потребления", ― рассказывает Мигранян.

Как отмечает экономист, развитие торговых отношений Беларуси и РФ практически полностью повторяет флуктуации мирового рынка и состояние российской экономики.

"Это вполне объяснимо, поскольку 95,6% взаимной торговли Беларуси в рамках ЕАЭС приходится именно на Российскую Федерацию, таким образом понятно, что в зависимости от уровня потребления внутри России мы имеем активность или повышение", ― отмечает Мигранян.

По данным статистики, за 9 месяцев 2019 года взаимная торговля Беларуси со всеми странами-партнерами выросла в среднем на 3,5%. Относительный спад наблюдался только во взаимной торговле с РФ, однако по итогам года он может выровняться, считает экономист.

Источник: Sputnik