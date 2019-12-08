Дорожные карты по электроэнергетике и таможенной сфере согласованы

Посол Беларуси в России Владимир Семашко прокомментировал результаты прошедших переговоров президентов и премьер-министров Беларуси и России.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

"6 декабря встретились премьеры, заслушали министров энергетики. Констатировали, что нашли развязку по дорожной карте по электроэнергии. Самое главное, премьеры провели ревизию, что сделано, что не сделано, они не ставили задачу найти абсолютную развязку по оставшимся дорожным картам. Это уже делали президенты 7 декабря", - рассказал Владимир Семашко.

"Можно констатировать, что переговоры прошли предметно, в конструктивном, доброжелательном духе, - отметил дипломат. - В результате уже на встрече президентов нашли сложную развязку по дорожной карте сотрудничества таможенных служб. Это был непростой вопрос. Стоит задача до 1 июня 2020 года отработать всю нормативную базу - и белорусскую, и российскую: там сотни законодательных актов, десятки межправсоглашений".

Посол напомнил, что по итогам предыдущего раунда переговоров на уровне премьер-министров 19 ноября были согласованы проекты 21 дорожной карты из 31. Таким образом, остаются несогласованными 8 дорожных карт, подытожил Владимир Семашко.

Источник: БЕЛТА