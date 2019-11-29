Следующий этап евразийской интеграции

Поступило предложение от ЕЭК о распределении кураторства масштабных интеграционных проектов между странами ЕАЭС.

Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян убежден, что следующим этапом евразийской интеграции должно стать активное внедрение проектного принципа работы. По его мнению, необходимо запустить новый подход, направленный на реализацию масштабных и значимых проектов, которые будут поддержаны руководителями стран. Речь идет о том, чтобы определить приоритет исходя из интересов каждой страны.

"Мы предлагаем для каждой страны союза определить приоритетный проект, чтобы страна взяла его под свой контроль, - пояснил Тигран Саркисян. Так, проект по созданию ювелирного евразийского бренда могла бы координировать Армения, куратором евразийской транспортной компании председателю ЕЭК видится Беларусь, евразийского цифрового офиса - Россия и так далее.

"Наличие евразийских брендов, совместных компаний и проектов мирового масштаба - необходимое условие для развития ЕАЭС. Это будет той привлекательностью, которая нам необходима. Мы вступаем в новый этап углубления нашей интеграции", - добавил он.

Источник: БЕЛТА