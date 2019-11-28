Как будут применяться субсидии в промышленности?

ЕЭК продлевает на два года условия применения критерия допустимости специфической субсидии в промышленности.

На прошедшем заседании Консультативного комитета по промышленности комиссии участники обсудили исполнение странами ЕАЭС обязательств в сфере предоставления промышленных субсидий, а также вопросы продления положений документов, принятых в развитие соглашения о порядке добровольного согласования специфических субсидий в отношении промышленных товаров от 26 мая 2017 года.

"Так, члены комитета достигли консенсуса в части продления на два года условий по участию производителей стран ЕАЭС в рамках порядка признания товара совместно произведенным странами союза. Также на два года будут продлены условия применения утвержденного Советом ЕЭК критерия допустимости специфической субсидии, направленной на производство промышленного товара, производимого на территории ЕАЭС в недостаточном количестве", - отметили в Евразийской экономической комиссии.

Также был рассмотрен подготовленный ЕЭК проект основных направлений промышленного сотрудничества в ЕАЭС на период до 2025 года и с перспективой до 2035 года. Стимулирование опережающего роста промышленного производства, развитие конкурентоспособности союзных производителей, а также формирование условий для устойчивого и сбалансированного долгосрочного развития промышленности в ЕАЭС - три основные задачи, решение которых предусматривает документ.

"В рамках развития промышленного сотрудничества определены десять основных направлений. В их числе - переход на инновационный вектор развития, цифровая трансформация промышленности, сотрудничество в сфере инвестиционных проектов, стимулирование промышленной кооперации, развитие взаимной торговли и механизмов продвижения продукции на экспорт. В числе обозначенных приоритетов в проекте нового документа - активизация отраслевого и межотраслевого сотрудничества, стимулирование экологической и ресурсной эффективности предприятий, а также развитие кадрового потенциала в промышленности государств - членов ЕАЭС", - добавили в ЕЭК.

Источник: БЕЛТА