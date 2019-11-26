Подписан новый пакет документов с Европейским инвестиционным банком

Итогом переговоров премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с вице-президентом ЕИБ Лилианой Павловой стало увеличение инвестиционного портфеля Беларуси до 550 млн евро.

Пакет документов включает в себя договор между ЕИБ и Беларусью о финансировании проекта по расширению устойчивого энергопользования, договор о финансировании с Беларусбанком, финансовый контракт с Белагропромбанком.

По словам премьер-министра, увеличение инвестпортфеля до 550 млн евро показывает взаимную заинтересованность в сотрудничестве и нацеленность на результат.

Беларусь развивает сотрудничество с ЕИБ по различным направлениям: поддержка малого и среднего предпринимательства, реализация инфраструктурных проектов в транспортном и жилищно-коммунальном секторах, в области энергоэффективности. Так, подписанное новое соглашение по расширению устойчивого энергопользования предполагает увеличение использования возобновляемой древесной биомассы для теплоснабжения. По мнению Румаса, его реализация внесет существенный вклад в повышение энергетической эффективности и экологической устойчивости в республике.

«Европейский инвестиционный банк поддерживает стремление Беларуси развивать предпринимательскую инициативу. Предоставленные ЕИБ в прошлом году кредитные линии ОАО «АСБ Беларусбанк» (25 млн евро) и ОАО «Белагропромбанк» (50 млн евро) для поддержки малого и среднего предпринимательства пользовались высоким спросом со стороны бизнеса и в настоящее время освоены в полном объеме. Сергей Румас предложил обсудить возможность подключения к этой программе Банка развития», — говорится в сообщении.

Источник: ПраймПресс