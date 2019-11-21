О готовности Беларуси участвовать в инициативах ШОС

На открытии пятого совещания руководителей министерств и ведомств науки и техники государств – членов ШОС председатель ГКНТ Александр Шумилин сообщил о готовности Беларуси делиться опытом разработки и реализации интеграционных программных документов в научно-технической и инновационной сфере.

Как сообщает пресс-служба ГКНТ, по словам Шумилина, наибольший интерес взаимодействия с ШОС представляют идеи ИКТ и цифровой трансформации (электронное правительство, умный город, информационная безопасность), развитие инновационной инфраструктуры, внедрение современных ресурсосберегающих и экологически чистых технологий. Александр Шумилин выступил также с инициативой создания учебно-демонстрационной базы ШОС по обмену и обучению аграрным технологиям и современной транспортной инфраструктуры, в том числе мультимодальных транспортно-логистических центров.

Беларусь является одним из разработчиков Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 г. «За время выполнения программы обеспечено институциональное становление системы органов управления, отлажено их взаимодействие, в государствах – участниках СНГ построены национальные структуры инновационного развития, сформирована соответствующая нормативно-методическая база, включающая 31 документ. В настоящее время выполняется 10 межгосударственных инновационных проектов, которые дают конкретные результаты для экономик государств – участников СНГ», — сообщает пресс-служба ГКНТ.

В Государственном комитете по науке и технологиям обратили внимание, что сейчас разрабатывается аналогичная программа на период до 2030 г.

Источник: ПраймПресс