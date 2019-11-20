Беларусь покажет свой инвестиционный потенциал в Лондоне

Национальное агентство инвестиции и приватизации Республики Беларусь примет участие в международной выставке Going Global Live 2019, которая пройдет 27-28 ноября 2019 г в Лондоне.

Как сообщила пресс-служба НАИП, агентство выступит в качестве экспонента, а также представит инвестиционный потенциал Беларуси в качестве спикера конференции.

«В рамках выставки НАИП организует работу странового стенда Беларуси, где представит преференциальные режимы и наиболее перспективные предложения в промышленности, туризме, сельском хозяйстве и пищевой промышленности, логистической и транспортной инфраструктуре», — говорится в сообщении.

Going Global Live – ведущая европейская выставка для международных корпораций и агентств по привлечению инвестиций. Основной целью выставки является ознакомление участников, потенциальных инвесторов, с возможностями инвестирования в различные регионы. В 2019 г планируется посещение 6 тыс участников.