Малый и средний бизнес - в 2020 году запланирован пересмотр критериев

О планируемом пересмотре критериев отнесения бизнеса к малому и среднему сообщил министр экономики Дмитрий Крутой.

Доля малого и среднего бизнеса в ВВП увеличивается более медленными темпами, нежели планировалось. Ожидается, что по итогам 2019 года она составит 28,8%. "Конечно, это не 40%, которые мы планировали по итогам программы социально-экономического развития на период 2016-2020 годов", - констатировал Дмитрий Крутой.

Министр ометил, что все-таки изменения в структуре экономики происходят. В сегменте промышленности сегодня уже 25% частных компаний - за последние 13 лет их доля увеличилась почти в три раза.

Но есть сложности учета и расчета этой доли, отметил министр. "Мы с Белстатом в следующем году запланировали немного пересмотреть критерии отнесения к этому сегменту и порядок учета. Потому что брать только численность - неправильно", - сказал Дмитрий Крутой. В качестве примера он привел IT-компании, которые имеют огромную экспортную выручку и при этом численность их персонала не увеличивается.

Источник: БЕЛТА